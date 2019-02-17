بيل غيتس: لا أستحق أموالي.. كسبتها بفعل الحظ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 فبراير 2019 08:50 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قبل أيام فجر بيل غيتس “قنابل مدوية” بتصريحات قد لا تخطر على بال أحد، لا سيما أنها صدرت عن أحد أغنى أغنياء العالم، على الرغم من أنها أثلجت ربما قلوب الكثير من الفقراء حول العالم.

فمؤسس شركة مايكروسوفت، الذي يعتبر قدوة للعديد من الشبان في أميركا وحول العالم، قال إنه لا يستحق أمواله التي جمعها منذ تأسيس الشركة عام 1975، كما لا يستحقها غيره من الأغنياء في العالم.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 65 عاماً، أنه كسب ثروته التي تقدر بحوالي 73 مليار دولار، وراكم أمواله بفضل التوقيت المناسب والحظ، بالإضافة إلى الفريق المساند الذي عمل معه.

وفي مقابلة مع صحيفة الديلي ميل، الأسبوع الماضي، قال غيتس:” دفعت حوالي 10 مليارات دولار ضرائب، ولكن وجب أن أدفع أكثر بعد.”

إلى ذلك، أشار الأب لثلاثة أولاد أنه لا يظن أن إعطاء المال لأولاده سيكون جيداً ونافعاً لهم، في إشارة إلى كل ثروته.

بيل غيتس وزوجته.

وأوضح قائلاً: “بعد دفع ما يترتب علي من مدفوعات وواجبات، وإعطاء القليل للأولاد، ما تبقى من ثروتي سيذهب إلى الجمعية”، في إشارة إلى الجمعية التي أسسها مع زوجته ميليندا والتي تعنى بمواجهة الفقر والأمراض في البلدان المعدمة.

كما أكد أنه يؤيد تشديد قانون الضرائب في ما يتعلق بالتوريث، موضحاً أن الوالدين في الولايات المتحدة يمكنهما أن يورثا أولادهما ما يقارب الـ 9 ملايين دولار دون أن يدفعوا أي ضرائب، معتبراً الأمر مجحفاً

يذكر أن لدى غيتس ثلاثة أبناء، أكبرهم جينيفر البالغة من العمر 23 عاماً، ثم روري الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وفوبي البالغ من العمر 17 عاماً.

وكان غيتس أكد في تصريحات سابقة قبل سنوات أن أبناءه متفهمون لقراره وقرار زوجته بالتبرع بهذه الأموال لصالح العمل الخيري العام، كما أكد أنهم “فخورون” بهذا القرار الذي اتخذه الوالدان والذي يهدف لمحاربة الفقر المدقع.

وقال في حينه: “أطفالنا سوف يتلقون تعليماً عظيماً مع بعض المال، ولن يصبحوا مطلقاً فقراء، لكنهم سوف يخرجون إلى العمل من أجل أن يكون لديهم مهنتهم ووظيفتهم”.

المصدر: – العربية.نت