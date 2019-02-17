كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة لبنانية توثق الوقائع السيئة لتنظيم الحمدين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وثقت صحيفة الأخبار اللبنانية، الوقائع السيئة لتنظيم الحمدين في قطر المرتبطة بالرشاوي والفساد والإرهاب، في تقرير حمل عنوان "قط ميّت.. على الطاولة القطريّة".

وبحسب موقع العرب مباشر، فقد إستهلت الصحيفة تقريرها بالحديث عن إستلام أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لراية استضافة مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استضافت بلاده النسخة الأخيرة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو .

وأشارت إلى هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، على إعتبار أن إستضافة قطر للمونديال أصبح مشكوكاً فيه بسبب الفساد الذي رافق عملية ترشيحها، وكذا وفاة عمال في ظروف صعبة خلال العمل على إنجاز المنشآت الرياضية التي ستستضيف المونديال.

وجاء في الصحيفة "أن الأزمة بدأت منذ حوالى أربع سنوات، حيث كانت تداعياتها تنعكس على كل الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية وصولا إلى الرياضية، وكانت أول خطوة هي سحب كل الإداريين والمعلقين الرياضيين الأفضل من قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مثلما جرت أزمة أخرى في بطولة كأس آسيا الأخيرة، والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ما يثبت خلط الرياضة بالسياسة".

وأشارت الصحيفة إلى عدد من تقارير التي نشرتها الصحف الغربية عن الأزمات التي تلاحق قطر بشأن استضافة كأس الاعالم والانتهاكات بها والخلافات، موضحة أن أحدهم قالت إنه تم استخدام نظرية القط الميت البريطانية، بإلقاء قط ميت على الطاولة القطرية والتعاطي مع القضية.

وأكدت أن الرياضة متصلة بشكل كامل بالسياسة في العالم، حيث إن هذا الارتباط قد يغير قرارت مصيرية في عالم كرة القدم، كسحب حق قطر في تنظيم بطولة كأس العالم .