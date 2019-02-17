كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ترامب" يحث أوروبا على "استعادة" مئات المعتقلين من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين "استعادة أكثر من 800 من تنظيم داعش الإرهابي الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة- بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر: "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وأكد أن "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل، شمالي العراق، في يوليو 2014، باتت على وشك السقوط.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، المئات من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرقي سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين، باتت بحكم "الساقطة ناريا".