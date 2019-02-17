الطعن في مستوطنة "غيلو" على خلفية جنائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة الإسرائيلية إن تعرض رجل في مستوطنة "غيلو" في جنوب القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، جرى على خلفية جنائية.

أصيب رجل (43 عاما) بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مستوطنة "غيلو". وكان الإعلان الأولي قد تحدث عن جروح متوسطة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الطعن فر من المكان وأنه تجري مطاردته.