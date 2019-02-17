شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يجيب عن أسئلة مهمة تلامس المواطنين على قناة حضرموت الفضائية والان مع التفاصيل

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن اطلاقه لعام 2019م بعام التنمية يأتي عقب جهود بذلت لفرض الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في سياق حديث المحافظ البحسني لبرنامج لقاء خاص بقناة حضرموت الفضائية الذي يبث مساء الثلاثاء القادم ، ويجيب فيه المحافظ عن موعد اعادة تشغيل مطار الريان الدولي والجهود في ترتيب المؤسستين العسكرية والأمنية والأمن في الوادي وقطاعات التربية والصحة والشباب وتساؤلات المواطنين حول مصير قضايا الإعدام الأخرى ومنحة المشتقات السعودية والمباراة النهائية لكأس حضرموت وترتيباتها وأسباب نقلها للمكلا .

اللقاء الذي أجراه الزميل غسان عبدون تبثه القناة عند الساعة الـ10 من مساءالثلاثاء الـ 19 من فبراير، ويعاد الأربعاء الساعة الثانية وعشر دقائق ظهراً.