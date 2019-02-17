مقتل وإصابة 18 حوثي في مواجهات وقصف مدفعي بجبهة دمت

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:13 صباحًا, 17 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

قُتل وأصيب 18 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني بحسب موقع / سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمني، أن المواجهات نشبت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل، باتجاه، موقع القدم، ومنطقة الرحبة شرقي قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت، وأسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وجرح 6 آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.

وعلى الصعيد شنت وحدات من الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا، في موقع خارم، وتبة الثعيل، جنوبي مدينة دمت، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربة، تابعًا لها.