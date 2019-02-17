الان تتابع ترامب للأوروبيين: استردوا مقاتلي داعش من سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش ومحاكمتهم، محذراً من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد سيء ألا وهو إطلاق سراحهم، وملوحاً بامكانية اختراقهم أوروبا، بحسب تعبيره.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر: الولايات المتحدة تطلب من فرنسا وبريطالنيا وألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية الحليفة استرداد أكثر من 800 عنصر من داعش، ألقينا القبض عليهم في سوريا، ومحاكمتهم.

وحذر قائلاً: خلافة داعش على وشك السقوط، وأمريكا لا تملك بديلاً مناسباً، ولا يمكنها بالتالي الاحتفاظ بهؤلاء وليس أمامها سوى إطلاق سراحهم.

وتابع: لا تريد الولايات المتحدة بأي شكل أن ترى هؤلاء الدواعش يخترقون أوروبا، لأنه يرجح سفرهم إلى هناك (في حال إطلاق سراحهم أو ترحيلهم).

وختم قائلاً: لقد فعلنا الكثير، صرفنا وقتاً وأموالاً، وحان الوقت لأن يقوم الآخرون بدورهم، سننسحب كلياً بعد هزيمة دولة الخلافة.