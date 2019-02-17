أمجد طه يكشف عن عن حلقة جديدة من حلقات الفضائح القطرية

كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عن حلقة جديدة من حلقات الفضائح القطرية، مشيرا إلى أن تنظيم الحمدين عمل على تجنيس أكثر من ألفي شخص خلال عامين، بما لا يتوافق مع قانون الدولة.

وذكر طه في تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن مصدر دولي حقوقي؛ يؤكد أن نظام قطر خلال عام 2017-2019 قام وبشكل غير قانوني ولا يوافق قانون قطر بتجنيس 2167 شخصا، منهم 78 من مقربي الحوثي و139 مجموعة حزب الله لبنان.

كما أشار إلى أن 44 من أبناء غزة المقربين من جماعة حماس الإرهابية يد إيران في فلسطين، مبينا أن هناك عدد آخر من مجهولي النسب.

وواصل نظام الحمدين جرائمه التي لا تنتهي بحق شعبه، حيث سعى إلى تغيير الخريطة الديموغرافية لدولة قطر بحرمان قبائل الغفران القطرية من حق العودة المكفول لهم بموجب القوانين الدولية بل لا يتوانى أيضا عن حرمان بعضهم الذى يقيم في قطر من الجنسية، لكنه سارع إلى تجنيس مستوطنين مرتزقة مكانهم.

ولم ينفك الحمدين عن خططه لرعاية الفوضى في الدول العربية، ليقر قانونًا مشبوها لتنظيم اللجوء السياسي خدمة للإخوان، سعى لترسيخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 201، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، كذلك أصدر الأمير الصغير قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسي وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.

وقد تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين من الدول العربية وغيرها، وبعضهم محكوم بقضايا في بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب.