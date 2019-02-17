برايان هوك: فرضنا أقصى العقوبات على إيران بسبب أنشطتها الخبيثة

أكد برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن واشنطن فرضت أكبر عدد من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، وهذا هو الثمن الباهظ لأنشطته الخبيثة.

وأضاف هوك الذي شارك في مؤتمر وارسو، أن الإدارة الأمريكية حرمت النظام الإيراني من مئات المليارات من الدولارات، وتم فصل طهران عن نظام سويفت المالي.

وكانت العاصمة البولندية شهدت على مدار يومي 13 و14 فبراير/شباط الجاري، مؤتمرا دوليا برعاية أمريكية لبحث سبل التصدي لإرهاب طهران، وآلية مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة نحو 70 دولة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ياسيك تشابوتوفيتش، في ختام مؤتمر وارسو، الخميس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هناك حاجة للمزيد من العقوبات على النظام الإيراني.

وأشار بومبيو إلى أنه تم بحث أنشطة إيران المهددة للأمن الإقليمي والعالمي، وسبل مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإلكتروني.