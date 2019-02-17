​للمرة الثانية.. تخريب مقبرة الفيلسوف الألماني كارل ماركس في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (دب أ):

ذكرت تقارير إخبارية يوم السبت أن نصب الفيلسوف الألماني كارل ماركس في لندن تعرض للتخريب للمرة الثانية في غضون شهر.

ووفقا لوكالة "برس اسوسيشن" البريطانية، فقد تم كتابة عبارات من بينها "شريعة الكراهية" و"مهندس الإبادة" باللون الأحمر على النصب الرخامي للفيلسوف الألماني في مقبرة هاي جيت في شمالي لندن.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها النصب للتخريب، ووقع الهجوم الأول بمطرقة في الرابع من فبراير الجاري.

وأصبح القبر مقصدا للشباب من جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. وذلك في أعقاب عودة فلسفة ماركس إلى الظهور منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقالت شرطة العاصمة لوكالة أنباء "برس اسوسيشن"، إنها تلقت تقريرا عن الأضرار الجنائية في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة "لم تحدث اعتقالات. سنناشد أي شخص لديه أي معلومات الاتصال بنا."