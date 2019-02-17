​إغلاق شاطئ في أستراليا بعد هجوم سمكة قرش على راكب أمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا (د ب أ):

أغلقت السلطات الأسترالية شاطئا في مدينة بايرون باي السياحية بشرقي أستراليا بعد أن تعرض رجل لهجوم من سمكة قرش.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الاحد عندما كان الرجل البالغ من العمر 41 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بيلونجيل فى نيو ساوث ويلز.

وقالت الشرطة في بيان إن سمكة القرش هاجمت الرجل وألحقت بساقه إصابات شديدة، وعولج الرجل في المكان على يد مسعفين قبل أن يتم نقله جوا إلى مستشفى قريب في جولد كوست. وكانت حالته خطيرة لكنها مستقرة.

وتم إغلاق شاطئ بيلونجيل والشاطئ الرئيسي بالمدينة لمدة 24 ساعة.

يذكر أن بايرون باي مقصد سياحي شهير، وموطن لعدد من مشاهير هوليوود من بينهم كريس هيمسوورث وأوليفيا نيوتن-جون.