شهد مؤتمر ميونخ للأمن تكريم رئيسي حكومتي اليونان ومقدونيا الشمالية وذلك بعد توصلهما لحل لخلاف دام عقوداً.

وحصل أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، وزوران زاييف، رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، على جائزة إيفالد فون كلايست يوم السبت، في مدينة ميونخ الواقعة في جنوب ألمانيا.

بعد عدة أشهر من المفاوضات الشاقة، توصل تسيبراس وزاييف إلى اتفاق يقضي بإعادة تسمية مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.

وألقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خطاباً قال فيه إن الخلاف لم يكن على الاسم فحسب، ولكن حول الهوية.

وأشاد وزير الخارجية الألماني بتسيبراس وزاييف لكونهما "زعماء أوروبيين حقيقيين".

يذكر أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الحكومة في أثينا قد طالبت بتغيير الاسم لأن هناك إقليماً بشمال اليونان يحمل نفس الاسم "مقدونيا" وكان اليونانيون يخشون أن يترتب على هذا الإسم مطالب إقليمية وثقافية من جانب الجارة الشمالية.

وبسبب الخلاف الخاص بالاسم، كانت اليونان تعرقل انضمام مقدونيا لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر ميونخ للأمن يكرم رئيسي وزراء اليونان ومقدونيا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.