الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين بعد وفاة شاب في مركز للشرطة

قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت اليوم السبت، قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب اعتقل يوم الجمعة، بعد شجار بين مجموعة من الشبان في بلدة براكة الساحل الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه، وأضافت أن قاضياً أمر بإجراء تحقيق في الواقعة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة في براكة الساحل.

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