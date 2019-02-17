هيذر نويرت تسحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت يوم السبت، إنها سحبت ترشحها لمنصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقالت نويرت في بيان "أنا ممتنة للرئيس دونالد ترامب والوزير مايك بومبيو على الثقة التي أولوها لي بترشيحي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن الشهرين الماضيين كانا منهكين لعائلتي ولذلك فإن من مصلحة عائلتي أن أسحب اسمي من الترشح".

وتشغل نويرت حالياً منصب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وترشحت من قبل ترامب لتحل محل نيكي هالي، التي استقالت في نهاية عام 2018.

وقبيل انضمامها لإدارة ترامب، عملت نويرت على مدى سنوات صحفية ومذيعة بشبكة فوكس نيوز الإخبارية.

وقوبل ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات لمتحدة بالأمم المتحدة بانتقادات حادة، حيث أبدى مراقبون قلقهم من افتقارها للخبرة السياسية والدبلوماسية اللازمة لأداء مهام هذا الدور.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ترامب سيعلن عن مرشح جديد للمنصب "قريباً".

وقال بومبيو إن نويرت كانت تؤدي واجباتها "كعضو بارز في فريقي بتميز لا يضاهى"، معرباً عن عظيم احترامه لقرارها.

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