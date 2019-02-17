حالة الطقس: أمطار خفيفة وجو بارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة مع بقاء فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل. وتسقط أمطار خفيفة متفرقة علي مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلي غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .