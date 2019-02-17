وزير الدفاع الأميركي يعلن انه فوجئ بترحيب نظرائه الأوروبيين به في بروكسل

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ السبت أنّه فوجئ إيجاباً بالترحيب الذي لقيه هذا الأسبوع في ​بروكسل​ من جانب نظرائه الأوروبيين في ​حلف شمال الأطلسي​ وفي ​ميونيخ​ خلال مؤتمر أمني دولي. موضحا للصحافيين من على متن الطائرة التي عادت به من ميونيخ إلى ​واشنطن​، ان "لقد شعرت بترحيب شديد، وكانت بيئة جامعة".

وأضاف شاناهان ان "كنت أتوقّع شيئاً مختلفاً، أن يكون الوضع أكثر بُعداً"، في إشارة إلى الانتقادات التي وجّهها إلى واشنطن حلفاؤها الأوروبيون بسبب قرارها الأحادي الجانب سحب قواتها من ​سوريا​، وفق ما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الوزير الأميركي بالوكالة أنّ "الحوار كان صريحاً للغاية، مشيرا الى أنّ البنتاغون سيبحث بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية في الأسئلة التي أثارها الأوروبيون للإجابة عليها و"القيام بالمزيد من التخطيط".