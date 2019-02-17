شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 إرهابيين وسقوط 15 عسكريا في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، مقتل 7عناصر إرهابية، وسقوط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت أمس (السبت) في محافظة شمال سيناء. وقال الرفاعي في بيان إن الاشتباكات وقعت عندما قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. وأضاف أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معها، وتمكنت من القضاء على 7 إرهابيين، ولفت إلى أنه نتيجة تبادل إطلاق النيران قتل ضابط وأصيب 14 جنديا.

وأعلن مصدر أمني ومصادر طبية، أن 11 من أفراد قوات الأمن قتلوا وجرح 4 آخرون.