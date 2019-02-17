النائب يحيى كدوانى : الرئيس السيسى حريص على أمن واستقرار دول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إن الرئيس السيسى حريص على أمن واستقرار كل دول العالم ، وهو ما ظهر فى خطابه وكلماته التى ألقاها فى مؤتمر موينخ للأمن فى ألمانيا، التى حملت الكثير من الرسائل التى تؤكد على ذلك .
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن رسائل الرئيس حملت رسائل على ضرورة مواجهة الإرهاب ومواجهة الخطاب المتطرف فى المنطقة ، موضحا أن الرئيس السيسى يسعى للاستقرار فى الدول التى ساد فيها العنف والإرهاب مثل سوريا والعراق وغيرها .
وتابع أن الوقت الحالى يحتاج التكاتف من أجل مواجهة الإرهاب ، ومواجهة الدول التى ترعى هذه الجماعات الإرهابية فى المنطقة لبث الفتن فى المجتمع .
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