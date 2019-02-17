هيذر نويرت تنسحب من الترشح لمنصب مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، مساء أمس السبت، إنها انسحبت من الترشح لمنصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقالت نويرت في بيان "أنا ممتنة للرئيس (دونالد) ترامب والوزير (مايك) بومبيو على الثقة التي أولوها لي بترشيحي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.ومع ذلك ، فإن الشهرين الماضيين كانا منهكين لعائلتي ولذلك فإن من مصلحة عائلتي أن أسحب اسمي من الترشح".