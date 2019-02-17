محافظ كفرالشيخ يُحيل 196 طبيبًا وموظفًا للتحقيق في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 21 طبيبًا وموظفًا بمستشفى الحميات بمدينة كفرالشيخ للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانونى.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فيصل جودة، بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحميات لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أحال المحافظ، 131 طبيبًا و9 من أعضاء التمريض، و35 إداريًا بمستشفى مدينة سيدي غازي المركزى، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.