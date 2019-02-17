هيذر نويرت تعلن انسحابها من الترشح لمنصب مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت مساء السبت، إنها سحبت ترشحها لمنصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقالت نويرت في بيان ، "أنا ممتنة للرئيس (دونالد) ترامب والوزير (مايك) بومبيو على الثقة التي أولوها لي بترشيحي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الشهرين الماضيين كانا منهكين لعائلتي ولذلك فإن من مصلحة عائلتي أن أسحب اسمي من الترشح".

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