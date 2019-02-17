انهيار مبنى جامعي في روسيا.. و21 شخصًا تحت الأنقاض

انهار مبنى جامعي في سان بيترسبرج في روسيا ويخشى من أن يكون ما لا يقل عن 20 شخصا قد حوصروا تحت الأنقاض.
وقالت تقارير لوسائل إعلام رسمية روسية إن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات.
وأكدت التقارير إلى أن 60 شخصًاعلى الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، مشيرة إلى أن 21 شخصًا قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي.
وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.
وقال الكسندر بيجلوف القائم بأعمال
وقال بيجلوف إن 20 شخصا من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع.
وتعرف الجامعة باسم ، جامعة ITMO ، هي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.
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