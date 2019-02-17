مرشحة ترامب لمنصب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تعلن انسحابها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيذر نويرت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أنها سحبت ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي رشحها إليه الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في بيان، إن "الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي، ومن ثم فإن من مصلحة أسرتي أن أنسحب".

وكان ترامب قال، في تصريحات صحفية، إنه يبحث بجدية عن ترشيح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت لمنصب سفيرة البلاد لدى الأمم المتحدة، مضيفاً أنه سيتخذ قراره قريباً.

وتابع "نبحث بجدية بالغة أمر ترشيحها.. إنها ممتازة وظلت معنا لفترة طويلة جداً، وكانت داعمة لفترة طويلة، سنتخذ قراراً الأسبوع المقبل على الأرجح".

يذكر أن مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي أعلنت استقالتها في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهراً.

وأعلن ترامب أنه قَبِل استقالة سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة نيكلي هيلي، التي قال إنها ستترك منصبها بحلول نهاية العام.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أن "هيلي أبلغته قبل 6 أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة".

وأشاد ترامب بـ"هيلي" خلال حديثه للصحفيين، قائلاً "إنها قامت بعمل رائع، وإنه يأمل في أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر".