تيريزا ماي تبحث عن حل لأزمة بريكست المعقدة مع رئيس المفوضية الأوروبية

ولم يذكر مكتب ماي أي موعد للمحادثات لكنه قال إن رئيسة الوزراء تنوي التحدث مع زعيم كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة.
وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ستيف باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجتمع مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه يوم الاثنين.
وخسرت ماي تصويتا رمزيا يوم الخميس في البرلمان على استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مما قوض تعهدها لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن بإمكانها تمرير اتفاقها في البرلمان إذا قدموا تنازلات تتعلق في المقاوم الأول حول الترتيب الخاص بايرلندا الشمالية والذي يضمن عدم العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
وقال مكتب ماي إنها كتبت رسالة إلى النواب المحافظين المنقسمين تحثهم على التغلب على خلافاتهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الصالح العام.
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