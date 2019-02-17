شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اقتصادية النواب: خفض نسبة الفائدة مؤشر على تحسن الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقليل البنك المركزى سعر الفائدة فى البنوك يؤكد أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل كبير، لأنه فى الدول التى تشهد أزمات اقتصادية يضطرون لرفع سعر الفائدة لزيادة الأموال فى البنوك، بينما عندما تشهد الدول نمو اقتصادى فتقل من نسب الفائدة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى أن نشهد نموا اقتصاديا ينعكس على قطاعات كثيرة، وبالتالى لم يجد البنك المركزى سببا لأن يثبت الفائدة فى ظل هذا النمو الاقتصادى فقلل من نسبة الفائدة.

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ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن وضع البنوك المصرية على ما يرام، خاصة فى ظل تزايد الاحتياطى النقدى لدى البنوك المصرية ورفع تصنيفها وفقا لشهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية.