تركى ال الشيخ ينعى شهداء مصر برساله مؤثرة

منار نور

نعى تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في محافظة شمال سيناء.



وقال تركي، عبر حسابه الشخصى عبر موقع فيس بوك:"رحم الله شهداء مصر في سيناء .. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوى الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا وستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب

وسنظل ندعمها ونساندها حفظ الله مصر والسعودية".

كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قال إنه في ساعة...