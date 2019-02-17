منار نور
نعى تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في محافظة شمال سيناء.
وقال تركي، عبر حسابه الشخصى عبر موقع فيس بوك:"رحم الله شهداء مصر في سيناء .. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوى الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا وستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب
وسنظل ندعمها ونساندها حفظ الله مصر والسعودية".
كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قال إنه في ساعة...
كانت هذه تفاصيل خبر تركى ال الشيخ ينعى شهداء مصر برساله مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.