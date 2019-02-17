الأزهر ينعي رجال شهداء القوات المسلحة بسيناء

محمد شحتة

نعى الأزهر الشريف رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، مؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

ويشيد الأزهر الشريف بجهود القوات المسلحة وتضحياتها البطولية في شمال سيناء، والتي تأتي استكمالًا لجهودها العظيمة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

ويتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع...