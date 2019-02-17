محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، مؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
ويشيد الأزهر الشريف بجهود القوات المسلحة وتضحياتها البطولية في شمال سيناء، والتي تأتي استكمالًا لجهودها العظيمة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.
ويتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع...
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينعي رجال شهداء القوات المسلحة بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.