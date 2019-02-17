وزير قطاع الأعمال يوضح مصير العاملين بـ"القومية للأسمنت" بعد تصفيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تسوية تتم في الوقت الحالي لتسديد ديون الشركة القومية للأسمنت وتعويض العاملين بعد إغلاقها.

وأضاف توفيق في لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر"، مساء أمس السبت: "نتمنى أن تغطي عوائد بيع أصول الشركة، سداد المديونيات وتعويض العاملين"، لافتًا إلى أن تعويض العاملين يصل إلى راتب 6 سنوات، وهي المدة المتبقية لمعظمهم لبلوغ سن المعاش.

وأكد الوزير، أن العدد الأكبر من العمال تخطى سن الـ45 أو 50 عامًا، لذلك تم تعويضهم بمرتب نقدي لـ6 سنوات مقبلة، بحسب قانون العمل.