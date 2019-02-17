وزير قطاع الأعمال: لدينا 48 شركة تعاني من خسائر تجاوزت 7.5 مليار جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 48 شركة في قطاع الأعمال العام تعاني من خسائر تجاوزت الـ 7.5 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف توفيق في لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر"، مساء أمس السبت: "من بين هذه الشركات القومية للأسمنت، التي حققت خسائر وحدها وصلت وحدها وصلت لـ2.5 مليار جنيه في العامين الأخيرين، لذلك تم دراسة الأمر واتخاذ قرارًا بإغلاقها".
وأوضح توفيق أن هناك تسوية تتم في الوقت الحالي لتسديد ديون القومية للأسمنت وتعويض العاملين.
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