"لدعم الاستقرار".. 5 لجان نقابية عمالية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت 5 لجان نقابية عمالية بالمحافظات المختلفة، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأيّدت اللجنة النقابية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام، التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها تعود على مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والبناء ولاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج.

كما أيدت النقابة العامة لعمال النقل البري بالبحيرة ومجلس إدارتها التعديلات الدستورية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنها "تقف خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل مشرق لنا ولعمالنا".

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم، تأييدها للتعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشارت النقابة إلى جهود الرئيس السيسي في التنمية وبناء البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي واهتمامه بشركات الغزل والنسيج بصفة خاصة، والعمل على تطويرها في المرحلة الحالية ورعايته لمصالح العاملين بقطاع الغزل والنسيج وتدعيمه لها من أجل التطوير والتحديث والنهوض بشركة مصر للغزل والنسيج وتشغليها.

كما أعلنت اللجنة النقابة للعاملين بالبترول بمحطة الغاز السائل بطلخا وجميع العاملين فيها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون تأييدها للتعديلات الدستورية.