3 لجان نقابية عمالية بالدقهلية تؤيد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت 3 لجان نقابية عمالية بمحافظة الدقهلية، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأيّدت اللجنة النقابية للعاملين بالصحة في محافظة الدقهلية برئاسة محمود فوزي، التعديلات الدستورية، قائلة إنها تأتي لصالح استقرار الوطن واستكمال مسيرة الانجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الدقهلية الأزهرية ومعاهدها برئاسة علي شوشة، كامل دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية لاستمرار مسيرة العطاء والإنجازات خلال الفترة الماضية.

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ودعت اللجنة، المواطنين وجميع العاملين بالنقابة للمشاركة في التعديلات الدستورية.

كما أعلنت اللجنة النقابية ببنك التنمية والائتمان الزراعي، تأييدها للتعديلات الدستورية التي وافق عليها من حيث المبدأ مجلس النواب وتناقشها الآن اللجنة التشريعية بالمجلس.