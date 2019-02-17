العالم في صور: الشعب الليبي يحتفل بذكرى الثورة.. ومساعدات تصل فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من احتفال الشعب الليبي بذكرى الثورة الثامنة في بلادهم، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، ووصل شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لفنزويلا بعد أن هبط طائرات سلاح الجو الأمريكي على مطار كاميلو دازا الدولي، في كوكوتا بكولومبيا على الحدود مع فنزويلا.

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