محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تقدمت النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستقالتها من الحزب وذلك بسبب خلاف في الروئ السياسية.
كانت "أبوالسعد"، أعلنت عن موقفها بتأييد تعديل الدستور في الوقت الذي أعلن الحزب رفضه للتعديلات واستضاف اجتماعات تنسيقية من أجل الإعداد لجبهة لرفض التعديل.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان عدد من قيادات حزب المحافظين استقالتهم، وذلك بسبب رفضهم لموقف رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة التصويت عليها داخل مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "برلمانية المحافظين" تتقدم باستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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