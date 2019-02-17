شركة أمن متطرفة تُوفر حرسًا لنصب تذكاري ألماني في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)
تحقق السلطات الألمانية، في استخدام موظفين من شركة أمنية يمينية متطرفة جزئياً لحراسة مواقع النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال النازي بالقرب من برلين.
وقال متحدث باسم مؤسسة "براندنبورج ميموريالز"، أمس السبت، إن موظفين بالشركة كانوا يعملون بإجمالي 6 مناوبات، -وبراندنبورج هي الولاية التي تحيط بالعاصمة الألمانية.
وكان المتحدث يؤكد تقريرا صدر في صحيفة "ميركيشه ألجماينه" المحلية.
واستعانت الشركة المفوضة رسميا بشركة الأمن الكائنة في مدينة كوتبوس شرقي البلاد كمتعاقد من الباطن.
وطلبت مؤسسة النصب التذكاري من الشركة الأمنية المسؤولة وقف علاقاتها التجارية مع المتعاقد من الباطن.
وأضاف المتحدث أنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات في الحادث.
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