كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يلتقي شباب مدينة سبها الليبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، أمس، مع شباب مدينة سبها.

وتحدث المسماري، خلال اللقاء، عن القوات المسلحة، وعن العملية العسكرية في الجنوب، وفتح المجال للحاضرين لطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات وتلقوا كافة الإجابات الوافية.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، حريصة دائمًا على أن يكون هناك تواصل مباشر بين المواطن والقيادة دون حواجز.