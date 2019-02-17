واشنطن: طهران تخطط لـ «هولوكوست» جديدة

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وقال بنس أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني.
وقال نائب الرئيس الأمريكي: حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن بلاده ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، موضحا أنه لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق.
وفي الوقت نفسه، اتهم بنس الملالي مجددا بالتخطيط لهولوكوست جديدة، وقال: النظام الإيراني يؤيد محرقة النازية «الهولوكوست» ويحاول تنفيذها مجددا. واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وأنها قوية بعهد الرئيس دونالد ترامب عسكريا واقتصاديا، مذكرا بأن زيارة ترامب إلى السعودية كانت تاريخية. وكان نائب الرئيس الأمريكي دعا الأوروبيين الخميس خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط إلى التخلي عن الاتفاق.
وتضطلع إيران بأدوار نزاعات مهددة للأمن الإقليمي والدولي، بتبني ميليشيات طائفية في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
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