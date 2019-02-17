شكرا لقرائتكم خبر عن «سوتشي 4» كما قبله.. قصف ومجازر في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

عاودت قوات نظام الأسد وميليشياته الإيرانية وبدعم روسي، قصف مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة بشكل عنيف في مجزرة جديدة بعد يوم واحد من عقد قمة «سوتشي» الروسية بين ضامني أستانة الثلاث، الروس والأتراك والملالي، على الرغم من تأكيدهم ضرورة الحفاظ على الاتفاق المتعلق بالمناطق الآمنة.

وارتكبت قوات الأسد بقصفها العنيف على مدينة خان شيخون مجزرة بحق المدنيين، راح ضحيتها ستة أطفال وثلاث نساء، بعضهم قضوا حرقا بالقذائف، التي انهالت بشكل عنيف على رؤوس المدنيين، ما يعطي دلالات واضحة على عدم نية النظام وحلفائه وقف القصف، وكذلك عدم اتفاق الضامنين على صيغة نهائية بشأن المنطقة وفق متابعين.

وعول سكان مناطق خفض التصعيد على الاجتماع الأخير من أجل وقف التصعيد، إلا أن القصف لم يتوقف في تواصل لنزيف الدماء وتحليلها من قبل الأسد وميليشياته الإيرانية.

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» محاصرة «داعش»

وفي سياق منفصل، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت أن تنظيم «داعش» بات محاصرا داخل مساحة تقدر بنصف كيلو متر مربع شرق البلاد، مؤكدة أن بلدة الباغوز، حيث يتواجد الإرهابيون باتت بحكم «الساقطة ناريا».

وقال القائد العام لحملة «قسد»، جيا فرات خلال مؤتمر صحافي عقده في حقل العمر النفطي: إن الباغوز ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية تقدر بنصف كيلو متر مربع، مؤكدا أنها باتت تحت نيران مقاتليهم ولفت إلى أن وجود المدنيين يشكل التحدي أمامهم.