شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع إعلان الطوارئ الوطني على الجدار الحدودي والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل رسمي أمس الجمعة، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، ما يمكنه من الحصول على تمويل من البنتاجون لإقامة الجدار .

وقال الإعلان مستشهدا بحالتي الإجرام وتهريب المخدرات: «إن الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للبلاد، يمثل أزمة أمن حدودي، وأزمة إنسانية تهددان مصالح الأمن القومي الأساسية، وتشكلان حالة طوارئ وطنية».

وأضاف إعلان ترامب: «بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي، من الضروري للقوات المسلحة تقديم دعم إضافي لمعالجة الأزمة».

وللمرة 60 يلجأ رئيس أمريكي إلى إعلان حالة الطوارئ، في ظل ظروف تبدو مختلفة هذه المرة على سابقاتها، مع وجود انقسام سياسي عميق بشأن مبرر لهذه الخطوة.