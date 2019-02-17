أمريكا تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بـ«جوايدو»

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قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف برئيس برلمان فنزويلا خوان جوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد كتكتل يجب أن يعترف به وليس فقط الحكومات الأوروبية بصورة فردية، وذكر بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أن جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وحظي بمساندة الولايات المتحدة وبدعم دولي حتى يحل محل الرئيس نيكولاس مادورو، يستحق أن يعترف به «باقي العالم»، واصفا مادورو بالدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: «حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد، اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان جوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا». وفي يناير الماضي، اعترف
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: «حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد، اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان جوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا».
وفي يناير الماضي، اعترف برلمان الاتحاد الأوروبي بخوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد، في خطوة رمزية قال النواب إنها تهدف إلى إبقاء الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو.
وصوت النواب في البرلمان على قرار غير ملزم بالاعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا ودعوا حكومات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف به.(التفاصيل)
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