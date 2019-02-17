انت الان تتابع 10 أيام مهلة لـ«ماي» لإنقاذ خروج بلادها من البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أمهل وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم السبت، رئيسة الوزراء تيريزا ماي عشرة أيام كموعد نهائي لإنقاذ خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو تقديم استقالته لوقف ما وصفه بـ«تحطيمها» للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ قال جوك، وفقا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه في حال فشل تيريزا ماي في الحصول على دعم مجلس العموم لاتفاقها بنهاية الشهر الجاري يجب عليها التصرف بشكل مسؤول، وذلك من خلال استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق.
وسلط وزير العدل البريطاني، الضوء على التهديد الاقتصادي وأمن البلاد وصيانة سلامة الاتحاد، معربًا عن أمله في تصرف الحكومة البريطانية وفقا لما يتماشى مع المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا ما يتوقعه من رئيسة الوزراء البريطانية أن تفعله. وكان وزير العدل البريطاني قد ألمح مرات عديدة إلى أنه سيقدم استقالته
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