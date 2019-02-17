داعش يتبنى مسؤولية "هجوم شمال سيناء"

أعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن هجوم وقع في شمال سيناء، السبت، وأسفر عن سقوط 15 عسكريا من قوات الأمن بين قتيل وجريح.

وأحبطت القوات المسلحة المصرية ، السبت، هجوما على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء من قبل العناصر الإرهابية. وقال المتحدث العسكرى ، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا "تمكنا من القضاء على 7 أفراد متطرفين". Advertisements وأوضح أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، قتل وأصيب ضابط و14 آخرين من درجات أخرى". وتابع: "جرى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة". وتواصل السلطات الأمنية في مصر المواجهات للقضاء على مجموعات مسلحة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها على الإطلاق تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم "داعش".

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