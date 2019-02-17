شرعت القوات الجوية الأميركية في نقل أطنان من المساعدات إلى مدينة كولومبية على الحدود الفنزويلية كجزء من جهد يهدف إلى تقويض الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وأقلعت أول طائرة من بين 3 طائرات من طراز "سي - 17"، السبت، من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا وهبطت في مدينة كوكوتا.
وتعد المدينة نقطة تجميع للمعونات، التي يفترض أن يوزعها مؤيدو،خوان غوايدو، رئيس الكونغرس (البرلمان) الذي تعترف به الولايات المتحدة رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وكانت شحنات مساعدات سابقة نقلت على متن طائرات تجارية، وكان مادورو تعهد بمنع وصول المساعدات التي وصفها بأنها غير ضرورية وغير قانونية.
وألقى مادورو باللوم في أي جوع في البلاد على القيود الامريكية وخصومه المحليين.
وتشتمل شحنة، السبت، التي يصل وزنها إلى 180 طنا، حزما غذائية أو صحية تكفي لأكثر من 25 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات حربية أميركية تتجه إلى حدود فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.