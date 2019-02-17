لافروف ينتقد وزير الدفاع البريطاني ويصف إياه بـ"وزير حرب"

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، السبت، وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، واصفا إياه بـ"وزير حرب".
وجاءت تصريحات لافروف غداة إلقاء ويليامسون كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قال إن روسيا "تحاول جر الغرب إلى سباق تسلح جديد هو ببساطة غير مهتم به ولا يريده".
وقال لافروف في معرض حديثه عن تصور روسيا بشأن "نشاط متزايد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، إن موسكو مهتمة بمعرفة كيفية رؤية الحلف الغربي لتفويضه في منطقة القطب الشمالي.
وأضاف "إذا كنتم استمعتم إلى أشخاص مثل وزير الحرب، أو، آسف، وزير دفاع المملكة المتحدة، فربما يعتريكم انطباع بأنه لا أحد سوى الناتو لديه الحق في الوجود في أي مكان آخر بخلاف حدوده الخاصة".
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