يوسف بن علوي يكشف تفاصيل رؤية عُمان في العلاقة مع إسرائيل

كشف وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي تفاصيل جديدة حول رؤية بلاده إلى العلاقة مع إسرائيل والدور الذي تلعبه.

وأوضح في حوار مع قناة دي دبليو الالمانية رصده الخليج 365 أن تقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن "السلطنة تدعم دور الكويت لحلحلة الأزمة الخليجية" وقال إن سياسة السلطنة مستقلة وتقوم على الحياد الإيجابي، كما قال إن اسرائيل دولة من دول الشرق الاوسط.

وأضاف " السلطنة لا تنحاز الا للحق وعلاقتنا مع إيران ستستمر، كما قال غن لشرق الأوسط بحاجة لسلام واستقرار وتنمية وإن مبادرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،تشارك فيها أطراف أخرى.

وتابع أن الأطراف الساعية في المبادرة المذكورة تمكنت من تحديد بعض التوجهات التي تقوم عليها قواعد السلام والاستقرار في الشرق الاوسط .

وقال "هناك فهم بأن مجلس التعاون أمر، و الخلاف أمر آخر، ولا يعطل أحدهما الآخر.والسلطنة تعمل من خلال رئاستها للدورة الحالية بدعم مبادرة الكويت لحل الأزمة الخليجية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قام بزيارة دولة إلى عمان في 26 أكتوبر 2018 حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة. وشكلت الزيارة أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ 1996. وشارك فيها مدير عام الخارجية ومسؤولين آخرين.

يشار إلى أن يوسف بن علوي: هو وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان منذ عام 1997، بعد ترقيته من منصب وزير دولة للشؤون الخارجية. ولد يوسف بن علوي عام 1945 في صلالة، وقد درس في الكويت ثمّ عمل لصالح العديد من الشركات والدوائر الحكوميّة الكويتيّة.

وتقول المراجع إن السلطان قابوس اتصل به في أغسطس عام 1970 بعد شهر من تولّيه السلطة، وعُين بن علوي عضواً في اللجنة العمانية للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربيّة في العام 1971، ولنتقل بعدها إلى السفارة العمانية في بيروت حيث ترقّى إلى منصب سفير في يوليو من العام 1973. وفي العام 1974، تمّ تعيينه نائباً للأمين العام لوزارة الخارجيّة.