مجموعات إرهابية تقذف محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة السورية

أصيب 3 مدنيين سوريين جراء اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة وعدد من البلدات بريف حماة الشمالي، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن أضرارا مادية كبيرة وقعت في محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية اليوم /السبت/ بقذيفتين صاروخيتين سقطت إحداهما في محطة للتحويل الكهربائي فيها.

وأضاف مدير المحطة علي هيفا إن قذيفتين صاروخيتين أطلقهما الإرهابيون على المحطة سقطت إحداهما في محطة التحويل الكهربائي للمجموعتين الثالثة والرابعة ودمرت القواطع الآلية (قدرة 230 جيجا) فيما سقطت الثانية في مستودع الخردة ولم تخلف أضرارا تذكر".

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي دمرت 3 مواقع لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدات قلعة المضيق وحرش القصابية ومعرة النعمان بريف حماة وإدلب ردا على استهدافهم بالقذائف محطة محردة للكهرباء.

وأوضحت الوكالة أن المجموعات الإرهابية استهدفت - في وقت مساء اليوم - بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.