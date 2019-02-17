الجيش اللبناني يعلن القبض على أمير في داعش

أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توقيف أمير بتنظيم داعش الإرهابي، كان قد عبر مع عنصر آخر من التنظيم المتطرف الحدود اللبنانية السورية، قادمين من دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب مديرية المخابرات فقد تمت العملية النوعية للجيش اللبناني بمنطقة الهرمل شمال شرقي البلاد، عند أحد المعابر غير الشرعية، حيث تم توقيف الإرهابيين بشكل متزامن، وتم نقلهما إلى فرع البقاع للتحقيق.

ويتزامن ذلك مع تمكن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إلى الأنفاق.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرقي سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين، باتت بحكم "الساقطة ناريا".

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية، جيا فرات، خلال مؤتمر صحفي عقده في حقل العمر النفطي، إن "الباغوز ساقطة ناريا ومحاصرة تماما في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلومتر مربع.

وأكد فرات أن مسلحي تنظيم داعش الفارين باتوا "تحت الرماية النارية" لقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود المدنيين في المنطقة يشكل تحديا أمام هذه القوات.