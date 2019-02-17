السفارة المصرية في طوكيو: الإعداد لزيارة بعثة تجارية يابانية

أعلنت سفارة مصر بطوكيو أنها تعكف حاليا على الإعداد لزيارة وفد من كبريات الشركات اليابانية الى مصر فى الفترة من العاشر وحتى الثانى عشر من مارس القادم.

وذكرت السفارة اليوم السبت، أن السفير المصري أيمن كامل التقى فى هذا الاطار برئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية (JETRO)، وعدد من رؤساء المؤسسات اليابانية الكبرى، حيث تم تناول الجهود الحالية لتحفيز الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر.

‏واستعرض السفير التطورات الاقتصادية وأخرها تحسن تصنيف مخاطر الأعمال الخاص بمصر الصادر عن ‏منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (‏OECD‏).

وأوضح السفير كذلك قيام الهيئة اليابانية للتأمين على الصادرات ‏والاستثمارات (‏NEXI‏) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بتحسين تصنيف مصر، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، حيث يعتبر ذلك من النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإقتصادي في مصر.

وتناول السفير المصري الترتيبات الجارية على مدار الأشهر الماضية بين السفارة ومنظمة التجارة ‏الخارجية ‏‏ ومجلس الأعمال المصري الياباني لتنظيم بعثة أعمال يابانية إلى مصر في الفترة من ‏‏10 إلى 12 مارس المقبل، حيث يجري العمل على تضمينها قيادات وممثلين عن 50 شركة يابانية ‏لتفقد بعض المناطق الصناعية، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين.

وأشار السفير إلى أنه ‏جاري العمل على تحفيز المؤسسات المالية والمعنية بالاستثمار على المشاركة في هذه البعثة على ‏مستوى رفيع بما يمكن قيادات هذه الشركات من استكشاف فرص الأعمال والاستثمار الكبيرة المتاحة في ‏السوق المصري في الوقت الحالي.‏

