وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر على حكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاما، وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.
وأشارت الوكالة السودانية إلى أن "ارتباطات طارئة خاصة" هي السبب في تأجيل الاجتماع لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.
كانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل.
وجاء "البشير" وهو قائد سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري، وفاز بالانتخابات عامي 2010 و2015 بعد تعديل الدستور في أعقاب اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لتأسيس دولة جنوب السودان.
ويواجه "البشير" حاليا معارضة لحكمه على نحو لم يسبق له مثيل، حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في ربيع عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بحث تعديلات دستورية في السودان تتيح للبشير الترشح لفترة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.