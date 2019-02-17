شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن يفتتح مقار له بالقاهرة والقليوبية وينظم عدد من الندوات التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عدد من الفاعليات لأعضاء الحزب بالمحافظة، فى مقدماتها تنظيم يوم ترفيهي لبعض الأطفال من متحدى الإعاقة بمركز شباب حدائق القبة، وكذلك افتتاح مقر أمانة الحزب بمنطقة التجمع بحضور قيادات الحزب، وكذلك تنظيم ملتقى توظيفى بمشاركة بعض الشركات المحلية كجزء من خطة الحزب فى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين.

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بافتتاح المقر الرئيسى للحزب بالمحافظة والكائن بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمركز طوخ بحضور محافظ القليوبية، والنائب أشرف رشاد رئيس الحزب والذى استعرض خطة الحزب المستقبلية.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة بمنطقة المناشلة وزمزم ومركز شبرخيت والحى الأول بالنوبارية ومسجد الشيخ عبد الحكم بأبو المطامير.

وفى محافظة الدقهلية نظم الحزب ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب بقاعة اللؤلؤة بمدينة ميت غمر بمشاركة شباب الحزب، وقام الحزب بمحافظة المنوفية بتنظيم ندوة تثقيفية لشباب على كيفية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بمدينة شبين الكوم.

وفيما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بتنظيم احتفالا بتكريم المتفوقين دراسياً بالزقازيق، بالإضافة لإقامة عدد من منافذ بيع السلع الغذائية باسعار مخفضة بمدينة ديرب نجم و مشتول السوق، وكذلك توقيع الكشف الطبى على مايقرب من 200 حالة بأسعار مخفضة بمجمع عيادات الحزب بمدينة الزقازيق.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة بور سعيد بتنظيم دورة تدريبة حول تدريب المرأة على بعض الأعمال اليدوية بقاعة نادى التوكيلات الملاحية بمدينة بورسعيد.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمافظة بنى سويف، بالقايام بأعمال التجميل ورفع القمامة بمنطقة السوق القديم بمدينة الفشن، فيما شارك الحزب بمحافظة الفيوم بتوزيع ألف كرتونة سلع غذائية لبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة" حياة كريمة لشعب عظيم" تحت رعاية الرئيس السيسى.

نظم الحزب بمحافظة سوهاج قافلة طبية للكشف عن الأمراض الرمد وصرف العلاج اللازمة بالمجان بقرية أوأولاد نصير بمركز سوهاج، بينما قام الحزب فى محافظة المنيا بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشابابية لخوض العمل الحزب بمدينة المنيا بحضور رموز العائلات.

وفى محافظة الوادى الجديد نظم الحزب دورة حول تنمية الموارد البشرية بجمعية المجتمع المحلى بمركز بلاط، عن أهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمدينة الخارجة.

يأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات المختلفة.

أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة

أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة

أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة

افتتاح مقر القليوبية

سيارات مستقبل وطن لتوزيع السلع الغذائية

افتتاح مقر القليوبية