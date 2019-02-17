شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": خفض سعر الفائدة بداية لانتعاش الاقتصاد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض سعر الفائدة هو بداية لانتعاش الاستثمار داخل الدولة المصرية، لأنه يساعد فى جذب رؤوس الأموال، فكل من يرغب فى الحصول على قروض يحصل عليها بفوائد أقل وبالتالى فإن هذا الأمر يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إلكسان فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الدولة بدأت تنتعش اقتصاديا وهو أمر شهدت به كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بعدما أكدت أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى بشكل جيد ، ولفتت إلى أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن وجود تحالفات اقتصادية عملاقة تريد أن تستثمر فى مصر لذا فمثل هذه الخطوات تساعد فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل.

أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقدم الاقتصادى يأتى نتيجة الاستقرار الذى تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة ، وأشارت إلى أن تخفيض سعر الفائدة يساعد فى خفض معدلات التضخم فالبنك المركزى خفض فى سعر الفائدة بالنسبة للمتغير مثل شهادات الاستثمار ذات السعر المتغير مما يؤدى إلى تقليل معدل التضخم وزيادة معدل الانتاج وانتعاش السوق.

وأشارت إلكسان إلى أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار يمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ، فالدولة حققت تقدما اقتصاديا نتيجة مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق مما ساعد كثيرا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن الانفتاح على إفريقيا بعدما ترأس مصر اتحادها سيؤدى إلى مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.